Dalla giustizia tributaria all’Ufficio del processo: la manovra in sintesi
È autorizzata l’assunzione di magistrati ordinari (comma 302) e sono previste stabilizzazioni nell’ambito del ministero e della giustizia amministrativa (comma 293). Un focus centrale riguarda la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e il conseguente acquisto a titolo originario dello Stato
È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” - Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” con entrata in vigore al 1° gennaio 2026, composta di 21 articoli (l’articolo 1 si compone di 973 commi), e completa di n. 14 allegati, tabelle, quadri generali riassuntivi e stati di previsione.
GIUSTIZIA
Il pacchetto “Giustizia” contiene interventi organizzativi ...
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)