DALLA NORMA AL CODICE - Linguaggi giuridici e computazionali aiutano a leggere la realtà dei tribunali

L'intelligenza artificiale, in questo ambito, non si limita ad assistere il diritto, ma ne ridefinisce in parte i confini, spingendo il giurista a confrontarsi con nuove modalità di rappresentazione, interpretazione e attuazione delle norme. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario prima facie chiarire i concetti di linguaggio giuridico naturale e linguaggio computazionale.
L'interazione tra intelligenza artificiale e diritto non si esaurisce nella sua più immediata declinazione strumentale volta a supportare l'attività ermeneutica o decisionale del giurista. Essa si spinge oltre, abbracciando una prospettiva ben più ambiziosa e dirompente: rendere il diritto stesso intelligibile per la macchina. In tale cornice, si assiste a una progressiva valorizzazione del processo di formalizzazione delle norme che si traduce nel tentativo di convertire enunciati giuridici espressi...
Argomenti
I punti chiave
- Il passaggio importante dalla norma al codice
- Un esempio pratico degli approcci diversi dei due linguaggi…
- …altri casi simili: l'esempio dell'IVA
- L'utilizzo dei connettivi logici
- Il ragionamento dialettico argomentativo (cosiddetto defeasible)
- Il ragionamento basato sui casi (cosiddetto case-based reasoning)
- Una considerazione finale sul tema
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale