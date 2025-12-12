DALLA NORMA AL CODICE - Linguaggi giuridici e computazionali aiutano a leggere la realtà dei tribunali

L'intelligenza artificiale, in questo ambito, non si limita ad assistere il diritto, ma ne ridefinisce in parte i confini, spingendo il giurista a confrontarsi con nuove modalità di rappresentazione, interpretazione e attuazione delle norme. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario prima facie chiarire i concetti di linguaggio giuridico naturale e linguaggio computazionale.