DALLA NORMA AL CODICE - Linguaggi giuridici e computazionali aiutano a leggere la realtà dei tribunali

di Grazia Garzo

N. 5

Guida al Diritto

L'intelligenza artificiale, in questo ambito, non si limita ad assistere il diritto, ma ne ridefinisce in parte i confini, spingendo il giurista a confrontarsi con nuove modalità di rappresentazione, interpretazione e attuazione delle norme. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario prima facie chiarire i concetti di linguaggio giuridico naturale e linguaggio computazionale.

L'interazione tra intelligenza artificiale e diritto non si esaurisce nella sua più immediata declinazione strumentale volta a supportare l'attività ermeneutica o decisionale del giurista. Essa si spinge oltre, abbracciando una prospettiva ben più ambiziosa e dirompente: rendere il diritto stesso intelligibile per la macchina. In tale cornice, si assiste a una progressiva valorizzazione del processo di formalizzazione delle norme che si traduce nel tentativo di convertire enunciati giuridici espressi...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il passaggio importante dalla norma al codice
  2. Un esempio pratico degli approcci diversi dei due linguaggi…
  3. …altri casi simili: l'esempio dell'IVA
  4. L'utilizzo dei connettivi logici
  5. Il ragionamento dialettico argomentativo (cosiddetto defeasible)
  6. Il ragionamento basato sui casi (cosiddetto case-based reasoning)
  7. Una considerazione finale sul tema

