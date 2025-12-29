Dalle foto allo stile, dieci errori da evitare nella comunicazione digitale

Nell’ecosistema digitale la cura della propria reputazione dovrebbe essere parte del lavoro di qualsiasi professionista.

Prima di fissare un incontro, i clienti svolgono ricerche online e non restano colpiti solo dai risultati, ma anche dalla cura con cui un professionista si presenta.

La web reputation non si costruisce con un solo contenuto brillante e, allo stesso modo, non si distrugge con un errore isolato: è un processo lungo e cumulativo. Google e i social premiano ciò che è aggiornato, ben ...