Daniela Fioretti entra come socia in Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners e inaugura il dipartimento di Diritto dell’Unione Europea/Concorrenza

Daniela Fioretti

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) annuncia l’ingresso, in qualità di socia, di Daniela Fioretti, con la quale viene inaugurato un nuovo dipartimento dedicato al diritto dell’Unione Europea e al diritto della concorrenza, ambiti di crescente importanza per la clientela dello Studio.

Daniela ha una consolidata esperienza nelle diverse aree del diritto dell’Unione Europea (con particolare riferimento al diritto della concorrenza), del diritto amministrativo e in ambito regolamentare. In particolare, si occupa di aiuti di Stato, controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, procedimenti per abuso di posizione dominante e intese. Di particolare rilievo anche le competenze acquisite in materia di antitrust compliance, accordi di distribuzione, nonché tutela del consumatore.

Nel corso della sua carriera si è occupata anche di contrattualistica pubblica, disciplina delle società pubbliche, diritto ambientale e urbanistico. Ha inoltre maturato una conoscenza specialistica dei settori regolamentati, tra cui energia, telecomunicazioni, trasporti e infrastrutture – incluse quelle aeroportuali, portuali e ferroviarie – nonché dei servizi pubblici locali. La sua attività si estende anche alla gestione di procedure complesse quali iter autorizzativi, Golden Power e concessione di contributi pubblici, garantendo un approccio integrato e strategico ai temi più articolati del diritto dell’Unione europea, del diritto amministrativo e regolatorio.

Silvio Riolo, Managing Partner di CRCCD, commenta: “L’ingresso di Daniela come socia e la creazione del nuovo dipartimento rappresentano un’importante evoluzione strategica. La sua esperienza consente allo Studio di rafforzare ulteriormente la propria capacità di supporto in settori chiave e in continua evoluzione.”

Con l’arrivo di Daniela lo Studio raggiunge quota trenta soci, con un ulteriore rafforzamento della già significativa componente femminile.