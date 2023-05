Danni da cose in custodia, il comportamento imprudente del danneggiato esclude l'applicazione degli articoli 2051 e 2043 del codice civile

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Responsabilità per danno da cose in custodia - Comportamento imprudente - Danno - Causa esclusiva - Nesso di causalità - Esclusione

La riconduzione eziologica dell'evento dannoso alla condotta imprudente del danneggiato, tale da escludere il nesso di causalità fra la cosa ed il danno, è assorbente anche rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 2043, proprio in quanto giudizio rilevante al livello eziologico. Considerando l'agevole prevedibilità della situazione potenzialmente dannosa il comportamento...