Danni sanitari, la transazione con il paziente non prova la colpa medica

L’accordo transattivo è un elemento sintomatico del danno erariale ma non è di per sè solo sufficiente ad accertare la responsabilità da malpractice sanitaria. Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza 45 del 18 marzo 2025.

Il caso deciso dalla Corte dei conti ha visto chiamati in giudizio un medico ginecologo e un’ostetrica per essere condannati a risarcire il danno erariale indiretto asseritamente subito dall’Azienda, per conto della quale avevano...