LE TABELLE DI MILANO 2024 - Danno biologico: crescita a Milano del 16% per i ristori alla persona

È un passaggio atteso da tempo, che risponde all’analogo aggiornamento disposto il 10 novembre dal Tribunale di Roma per le proprie tabelle (+15,8%). Sul danno biologico Milano, il cui ultimo aggiornamento risaliva al 2021, ha rivalutato del 16,22%, per la grave spinta inflazionistica del periodo.

Nella giornata di mercoledì 5 giugno 2024, il Presidente del Tribunale di Milano ha pubblicato le «Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale» e la «Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita»rivalutate secondo gli indici Istat costo-vita alla data del 1° gennaio 2024, secondo quanto deciso all’unanimità, in data 21 maggio 2024 dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, su proposta del “Gruppo danno alla persona”.

L’adeguamento dei criteri meneghini al costo della vita

L’aggiornamento dei valori tiene...