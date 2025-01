Danno biologico terminale e danno morale catastrofale: sottocategorie descrittive del danno non patrimoniale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Danno biologico terminale

Quando una condotta illecita causa un decesso, che non sopraggiunge immediatamente, la vittima subisce la lesione del bene cosiddetto “salute”, che le permette di acquisire il diritto a un ristoro per il periodo di tempo che è trascorso tra la lesione in oggetto e la morte, determinandosi in tal modo la sussistenza del danno biologico “terminale”, il cui risarcimento può essere fatto valere iure successionis dagli eredi della vittima...