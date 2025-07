Danno da custodia: sì alla responsabilità anche se la cosa non è all’origine dell’incendio

La res incendiata per poter essere sostenuta quale causa di un danno, in linea a determinare l’applicazione dell’articolo 2051 del Codice civile, non deve essere necessariamente all’origine dell’incendio, ma anche solo fornire un contributo concausale alla sua diffusione. Questo è il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 2 luglio 2025, n. 17980.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina...