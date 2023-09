Danno non patrimoniale, riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio per gli enti collettivi nel caso di atti discriminatori a cura della Redazione Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Danno non patrimoniale - Atti discriminatori - Legittimazione ad agire – Soggetto collettivo - Riconoscimento

Discendono da specifiche ed innovative disposizioni di legge sia la legittimazione, in capo alle associazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003, ad agire a tutela dei diritti lesi da atti discriminatori, sia la previsione della risarcibilità anche del danno non patrimoniale e della parziale inversione dell'onere della prova in presenza di elementi che consentano di presumere l'...