Danno stradale: Pa non risarcisce se l’evento è frutto di imprevedibilità
Deve sussistere cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità della Pa
Il Giudice di Pace di Marsala (sentenza 29 dicembre 2025 n. 514) è chiamato a intervenire in ordine a una vicenda nella quale un’autovettura parcheggiata risultava danneggiata a causa dei lavori di diserbamento che alcuni operai stavano effettuando sulla strada pubblica, in assenza di segnaletica stradale che desse avviso degli stessi lavori in corso. In tale contesto, osserva l’adito Magistrato, l’Ente pubblico convenuto, per l’omissione innanzi riferita (di dare adeguata segnalazione del pericolo...