Dati neurali: una nuova frontiera per la medicina legale? Con il continuo progresso delle neurotecnologie, il potenziale di rimodellamento delle indagini forensi e della medicina legale diventerà sempre più profondo, nel segno di una maggiore accuratezza, obiettività e profondità di comprensione - E’ essenziale che il sistema legale valuti come integrare al meglio queste tecnologie, nel rispetto della privacy, della dignità e dell’equità







