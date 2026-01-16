Dati neurali: una nuova frontiera per la medicina legale?
Con il continuo progresso delle neurotecnologie, il potenziale di rimodellamento delle indagini forensi e della medicina legale diventerà sempre più profondo, nel segno di una maggiore accuratezza, obiettività e profondità di comprensione - E’ essenziale che il sistema legale valuti come integrare al meglio queste tecnologie, nel rispetto della privacy, della dignità e dell’equità
INTRODUZIONE
(di Nicoletta F. Prandi)
I progressi delle neurotecnologie potrebbero presto consentire ai medici legali di accedere a un patrimonio di dati potenzialmente trasformativo per il settore, cioè i dati neurali, vale a dire la registrazione, effettuata in tempo reale, di ciò che avveniva a livello fisiologico e neuronale nel cervello della vittima prima e durante la morte. Analizzare questa attività può infatti determinare l’intento, la causa e la sequenza del decesso con una ...