Dati personali, il datore può negare l’accesso solo in casi specifici di Daniele Colombo

Il no al lavoratore è possibile per tutelare investigazioni o diritti in sede giudiziaria. Due recenti provvedimenti del Garante offrono indicazioni alle aziende









Il lavoratore ha diritto di accedere ai dati personali trattati dal datore di lavoro, che ha l’obbligo di rispondere alle istanze di accesso nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Ue 679/2016 (il Gdpr) con un riscontro specifico e completo. Sono questi i principi contenuti in due interessanti provvedimenti notificati dal Garante della Privacy a due datori di lavoro per violazione del diritto di accesso previsto dagli articoli 12 e 15 del Regolamento 679/2016.

I rilievi del Garante

Il primo caso prende le mosse da una richiesta di accesso a dati trattati in una relazione investigativa, prodromica a una contestazione disciplinare, e al successivo licenziamento di un lavoratore.

Il diritto di accesso – ad avviso del Garante – era stato violato in quanto la società avrebbe dovuto fornire al dipendente tutti i dati raccolti (fotografie, immagini, rilevazioni Gps e così via), per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa (Ordinanza ingiunzione del 6 settembre 2023).

Nel secondo caso, il datore di lavoro aveva riscontrato l’istanza di accesso genericamente, motivo per il quale il Garante ha ritenuto che la società avesse violato la normativa sull’accesso (Ordinanza ingiunzione del 14 settembre 2023). La normativa di riferimento è l’articolo 15 del Gdpr, che sancisce il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare dei dati (in questi casi, dal datore di lavoro) conferma che sia (o meno) in corso un trattamento e, in tal caso, ottenerne l’accesso.

Il titolare, che deve fornire una copia dei dati oggetto del trattamento, anche con modalità elettronica, ha anche l’obbligo di adottare misure appropriate per fornire all’interessato sia le informazioni previste dagli articoli 13 e 14, sia le comunicazioni relative all’esercizio del diritto di accesso, in maniera concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

I tempi di risposta

L’informativa deve essere comunicata senza giustificato ritardo e, al più tardi, entro un mese dalla richiesta. Termine che, in casi di particolare complessità, può essere prorogato fino a due mesi, previa informativa della proroga all’interessato. Senza ritardo e, comunque, entro un mese dalla richiesta, il titolare informa l’interessato dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale (articolo 12 del Gdpr).

Sul tema dell’accesso, particolare rilevanza assumono inoltre le Guidelines 1/2022 – Right of access, dello European data protection board (Edpb, il comitato europeo per la pPrivacyrotezione dei dati personali) del 28 marzo 2023. Queste linee guida sanciscono l’effettività del diritto di accesso ai dati, non potendo il titolare limitarsi a una descrizione generale dei dati personali, né a un semplice riferimento alla categoria di dati trattati.

Quando è possibile il diniego

L’accesso ai dati può essere impedito in alcuni casi tassativamente previsti dalla normativa, sempreché determini un pregiudizio effettivo e concreto all’interesse tutelato come ad esempio lo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria (articolo 2-undecies del Dlgs 196/2003, come modificato dal Dlgs 101/2018).

Il Garante della Privacy, nei due casi in esame, ha ritenuto che il diritto di accesso ai dati personali del lavoratore fosse stato violato alla luce della normativa sopra riportata.

Nel primo caso, infatti, la società, secondo l’autorità di controllo, non aveva riscontrato le plurime e specifiche richieste del lavoratore di accedere ai dati raccolti in occasione della contestazione disciplinare, poi contenuti nella relazione investigativa. In questo senso, nessuna limitazione al diritto di accesso era stata comunicata all’interessato specificando quale pregiudizio concreto ed effettivo sarebbe derivato dall’accesso ai dati personali.

Nel secondo caso, invece, la datrice di lavoro, nel riscontrare formalmente le richieste, non aveva comunicato gli specifici dati relativi ai trattamenti, limitandosi a indicare modalità e finalità del trattamento.

L’effettività dell’accesso

Le due ordinanze del Garante risultano particolarmente importanti ai fini della corretta applicazione del diritto di accesso ai dati personali che ogni lavoratore può esercitare nell’ambito del rapporto di lavoro. Ogni istanza di accesso, infatti, salva l’ipotesi della limitazione sopra riferita, dovrà essere oggetto di riscontro, avendo il lavoratore diritto di sapere se è in corso un trattamento e avendo accesso ai dati stessi.

L’accesso, poi, dovrà essere concreto ed effettivo. Il datore di lavoro dovrà fornire agli interessati/lavoratori un completo riscontro alle istanze, comunicando in maniera specifica i dati (e fornendone copia) e le informazioni richieste.



LE ISTRUZIONI PER I DATORI



1) I DATI DA COMUNICARE

Quali dati deve fornire il datore di lavoro, se il dipendente ne fa richiesta?

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore che lo richiede tutte le informazioni relative al trattamento di suoi dati personali e/o particolari.

Quando è possibile per il datore rifiutare la consegna dei dati?

Il rifiuto opposto al lavoratore per l’accesso ai dati è consentito, fra gli altri casi, quando dalla comunicazione possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

2) LA FORMA DEI DATI

In quale forma ed entro quali tempi devono essere comunicati i dati dal datore di lavoro?

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, in modalità elettronica. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Il titolare fornisce le informazioni senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi, entro un mese dalla ricezione della richiesta. Questo termine, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, può essere prorogato di due mesi. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dalla ricezione della richiesta.

3) LE SANZIONI

Che cosa rischia il datore di lavoro se non fornisce i dati personali richiesti?

Il datore di lavoro-titolare che, al di fuori dei casi previsti dal Gdpr, non fornisce i dati personali richiesti, rischia sanzioni amministrative (fino a 20 milioni o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale) e accessorie. Ai fini dell’applicazione della sanzione, tuttavia, è necessario tenere conto di alcuni criteri, quali ad esempio, il dolo o la colpa, la natura, gravità e durata della violazione, l’assenza di precedenti, la cooperazione con l’autorità. Alla luce di questi criteri, le ordinanze recentemente emesse dal Garante della Privacy hanno previsto sanzioni comprese tra i 10mila e i 20mila euro di sanzione a carico delle aziende.

4) LA DIFESA DAL DINIEGO

Che cosa può fare il lavoratore se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta dei dati personali?

Il lavoratore che si vede illegittimamente rifiutare la domanda di accesso ai dati può rivolgersi all’autorità di controllo, attraverso un reclamo al Garante della Privacy ovvero all’autorità giudiziaria, per la difesa dei suoi diritti.