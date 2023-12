Davidson Kempner, One33 e Setramar raggiungono un accordo per sviluppare i terminal di Ravenna e lanciare una piattaforma dedicata alle infrastrutture portuali

Francesco Faldi e Alessandro Fosco Fagotto

Davidson Kempner Capital Management LP, società globale di gestione d’investimenti, One33, il suo partner operativo per l’Italia, e gli azionisti di Gruppo Setramar, principale operatore terminalistico leader nel segmento “dry and bulk” e della logistica, hanno raggiunto un accordo in virtù del quale, a chiusura di una complessa operazione di riorganizzazione societaria e di rimodulazione dell’indebitamento finanziario, uno o più fondi di investimento comunitari deterranno il 70% del capitale della divisione portuale del Gruppo, mentre il 30% del capitale della divisione portuale del Gruppo rimarrà in capo agli attuali soci.



L’operazione è volta a rafforzare la posizione finanziaria della divisone portuale del Gruppo, consentendo, attraverso lo sviluppo di una piattaforma integrata, di cogliere le nuove opportunità nel settore terminalistico e, più in generale, dell’economia del mare in Italia e nel Mediterraneo.



Davidson Kempner e One33 sono stati assistiti da Linklaters per la strutturazione dell’operazione e tutti i profili legali e tributari con un team multidisciplinare guidato dai partner Francesco Faldi (in foto a destra) e Pietro Belloni, coadiuvati dalla managing associate Stefania Farabbi e composto dagli associate Mafalda Monticelli, Andrea Serena e Marilisa Ciotta e dalla trainee Chiara Savarese, per quello che attiene i profili banking e M&A, mentre per gli aspetti fiscali l’assistenza è stata prestata da un team guidato dal partner Roberto Egori e composto dal managing associate Sergio Merlino e dall’associate Luigi Spinello.



Dentons ha assistito i soci fondatori e il Gruppo Setramar con un team multidisciplinare composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto a sinistra) e dal managing counsel Franco Paolo Gialloreti per i profili banking; dal partner Cristian Fischetti, con il senior associate Andrea Trabucco e l’associate Roberta Biffignandi, per la parte di rimodulazione dell’indebitamento finanziario; nonché dal partner Alessandro Dubini, insieme all’associate Marco Martinelli, per gli aspetti M&A e quelli relativi alla riorganizzazione societaria.