Ddl lobby, via libera della Camera - Al Cnel il Registro per la trasparenza

L’Aula della Camera ha approvato la proposta di legge Disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, con 122 voti favorevoli, nessun ’no’ e 104 astenuti. Le opposizioni hanno così confermato la posizione espressa in commissione Affari costituzionali al termine dell’esame del testo. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

La norma, di 12 articoli, è stata definita anche a seguito dei risultati di un’indagine conoscitiva promossa...