Debito tributario rateizzato: niente sequestro e confisca

La Corte di Cassazione ha posto in evidenza in molte occasioni che il sequestro dei beni, sequestro ovviamente finalizzato alla confisca obbligatoria, non deve essere disposto, salvo il caso della esistenza di una documentata situazione di pericolo, quando il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e questo anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione (ovviamente tutto questo vale se il debitore / contribuente risulta in regola con i pagamenti ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi