Debito tributario rateizzato: niente sequestro e confisca
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 3 novembre 2025, n. 35840
La Corte di Cassazione ha posto in evidenza in molte occasioni che il sequestro dei beni, sequestro ovviamente finalizzato alla confisca obbligatoria, non deve essere disposto, salvo il caso della esistenza di una documentata situazione di pericolo, quando il debito tributario è in corso di estinzione tramite rateizzazione e questo anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione (ovviamente tutto questo vale se il debitore / contribuente risulta in regola con i pagamenti ...