Decreti ministeriali e principio iura novit curia: la parola finale della Cassazione
Nuovo intervento della Cassazione (n. 31422/2025) sulla conoscibilità, da parte del Giudice, dei decreti ministeriali volti a fissare, trimestralmente, il “tasso soglia”
Con ordinanza n.31422 del 02.12.2025, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta e probabilmente in via risolutiva, sull’annosa questione concernente la conoscibilità, da parte del Giudice, dei decreti ministeriali volti a fissare, trimestralmente, il “tasso soglia” ex legge n.108/1996.
Sul punto la Corte, pur richiamando...