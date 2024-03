Decreto 231, assoluzione degli imputati per insussistenza del reato presupposto ed esclusione automatica della responsabilità dell’ente

Responsabilità amministrativa degli enti – Reati presupposto - Assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto – Esclusione della responsabilità dell’ente – Configurabilità

In tema di responsabilità da reato degli enti, all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la rilevata insussistenza di quest’ultimo, consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione. L’intervenuta assoluzione di tutti gli imputati dai reati con...