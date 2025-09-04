Rassegne di Giurisprudenza

Decreto 231 e limiti alla necessità dell’atto formale di costituzione dell’ente ex art. 39 per l’esercizio dei diritti di difesa

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Responsabilità da reato degli enti - Esercizio dei diritti di difesa - Riesame di sequestro preventivo - Richiesta presentata dal difensore di fiducia - Necessità di previa formale costituzione dell’ente - Esclusione - Limiti.

In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo...

