Decreto 231 e limiti alla necessità dell’atto formale di costituzione dell’ente ex art. 39 per l’esercizio dei diritti di difesa
Persona giuridica - Responsabilità da reato degli enti - Esercizio dei diritti di difesa - Riesame di sequestro preventivo - Richiesta presentata dal difensore di fiducia - Necessità di previa formale costituzione dell’ente - Esclusione - Limiti.
In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo...
Concorso di colpa del trasportato nel caso di ebbrezza del conducente
Repêchage: ricollocazione del lavoratore senza obbligo di formazione specifica
Istigazione all’uso e consumo di sostanze stupefacenti: le modalità delle condotte penalmente rilevanti
