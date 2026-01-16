Rassegne di Giurisprudenza

Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità amministrativa degli enti - Azione penale - Pubblico ministero - Obbligatorietà - Configurabilità - Articolo 112 Cost. - Art. 58 D.lgs. n. 231/2001 

In tema di responsabilità amministrativa deli enti, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che - pur non applicandosi...

