Decreto 231 e obbligatorietà dell’azione penale del PM nel processo de societate
Responsabilità amministrativa degli enti - Azione penale - Pubblico ministero - Obbligatorietà - Configurabilità - Articolo 112 Cost. - Art. 58 D.lgs. n. 231/2001
In tema di responsabilità amministrativa deli enti, il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che - pur non applicandosi...
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali è quella prevista dai contratti collettivi
a cura della Redazione Diritto
Gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso da cui desumere il vincolo della continuazione
a cura della Redazione Diritto
La funzione in concreto assolta dall’assegno divorzile non incide sul diritto dell’ex coniuge alla quota del TFR
a cura della Redazione Diritto