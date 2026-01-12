Decreto Milleproroghe: stop all’aggiornamento biennale delle sanzioni stradali
Tra gli altri differimenti previsti dal Dl 200/2025 c’è l’estensione al 2026 le deroghe su mobilità e distacchi del personale giudiziario e la possibilità di predisporre i nuovi testi unici tributari
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” con entrata in vigore in pari data. Il nuovo decreto Milleproroghe estende al 31 dicembre 2026 termini cruciali per l’ordinamento, introducendo una misura di particolare impatto sociale: il blocco dell’aggiornamento automatico delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, che...