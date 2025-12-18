Decreto sicurezza lavoro; via libera definitivo della Camera, nuova spinta sulla vigilanza

Con l’ok definitivo, il 18 dicembre, da parte della Camera dei Deputati (143 voti favorevoli e 105 contrari), il decreto legge 31 ottobre 2025 n. 159 (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile), entra pienamente a far parte dell’ordinamento con la conversione in legge. Il provvedimento introduce riforme strutturali in materia di vigilanza, formazione e prevenzione infortuni, potenziando le capacità ispettive e riformando strumenti...

