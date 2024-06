Dedalus ha ceduto ad HHC la partecipazione di maggioranza di Millenium: gli studi in campo.

Alessandro Antoniozzi, Paola Pagani, Luciano di Via, Paolo Ferrandi

Il 50,78% del capitale di Millennium S.r.l. è stato ceduto da Dedalus Italia S.p.A. a HHC S.r.l., holding di partecipazioni controllata da Giorgio Moretti, che oltre a Millennium S.p.A. detiene il controllo del 6,15% di DHSG S.p.A. ossia del Gruppo Dedalus, nella quale Ardian è il socio di controllo con il 92,67%. Il socio storico di Millennium, Cegedim SA, per il tramite di Smart RX, continua a mantenere il 49,22%.

Con questa operazione si conclude il riassetto azionario del gruppo Dedalus, di cui Giorgio Moretti è stato fondatore e amministratore delegato, fin dall’inizio e per tutto il periodo di costruzione della attuale Dedalus.

Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha assistito Giorgio Moretti e Millennium per tutti i profili legali dell’operazione di acquisizione di Millennium nonché per la negoziazione con il socio Smart RX dei nuovi assetti di governance della società, con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli e composto dalla partner Valentina Dragoni, dai senior associate Alessandro Antoniozzi (in foto) e Giulia Martino e dalle associate Maria Chiara Cappelli e Clarissa di Lorenzo. I profili finance sono stati seguiti dalla senior associate Deborah De Rosa, mentre i profili IP dalla partner Alessandra Feller coadiuvata dalla senior associate Giulia Iozzia e dall’associate Ginevra Lombardi.

Giovannelli e Associati ha assistito Dedalus Italia per tutti gli aspetti legali relativi agli accordi con Giorgio Moretti e Millennium, con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalle senior associate Paola Cairoli e Paola Pagani (in foto) e dagli associate Carlo Guida e Ilaria Meda.

Clifford Chance ha assistito Dedalus Italia negli aspetti legali relativi ai profili golden power dell’operazione, con un team guidato dal partner Luciano Di Via (in foto), coadiuvato dall’ associate Maria Bazzini.

Gitti and Partners, con il partner Paolo Ferrandi (in foto), ha assistito Dedalus Italia per gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.

Dedalus Italia ha altresì operato con un team legale interno coordinato dal group general counsel Giovanni Cucchiarato e dalla deputy group counsel Maria Chiara Argenton, e composto dalle legal counsel Simona Taddei e Federica Cazzetta.