Deepfake: Garante privacy blocca Clothoff, l’app che spoglia le persone

Il Garante Privacy ha imposto lo stop immediato a Clothoff, app con sede alle Isole Vergini Britanniche che genera “deep nude”: foto e video falsi di persone spogliate dall’AI. Il servizio, accessibile anche ai minorenni e privo di controlli sul consenso, permette di creare contenuti sessualmente espliciti perfino a partire da immagini di minori. Il provvedimento urgente nasce dall’allarme sociale e dai gravi rischi per dignità, privacy e diritti fondamentali. Avviata un’indagine più ampia contro tutte le app di nudificazione.

IL PROVVEDIMENTO

È stata dunque disposta in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti delle società che gestisce l’app Clothoff. Il servizio, spiega il Garante in una nota, offre un servizio di AI generativa che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di “deep nude”, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche.

L’applicazione, prosegue la nota, consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza apporre alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video.

Il blocco del Garante, che comunque ha avviato un’attività di indagine finalizzata a contrastare tutte le app di nudificazione, si legge nella nota dell’Authority, si è reso necessario a causa degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per i diritti e le libertà fondamentali, con particolare riguardo alla tutela della dignità della persona, ai diritti di riservatezza e di protezione dati personali dei soggetti coinvolti in queste tipologie di trattamenti, specie se coinvolgono ragazzi minorenni.