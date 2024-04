Definizione accelerata, può giudicare chi la propone

Il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore nel collegio che definisce il giudizio. Le Sezioni unite, con la sentenza 9611, escludono che la toga si trovi nelle situazioni di incompatibilità previste dal Codice di rito civile (articoli 51, comma 1 numero 4 e 52), visto che la proposta di definizione agevolata non ha la valenza di una decisione definitiva. «Né la decisione in ...

