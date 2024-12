Definizione Agevolata: Estinzione di Processo e Credito Tributario

la QUESTIONE Ai fini dell’estinzione del processo, la definizione agevolata si perfeziona con il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della sola prima rata: la conferma della Corte Costituzionale

La definizione agevolata ex art. 1, commi 186-205, della Legge n. 197 del 2022

La Legge n. 197 del 2022 (cd. Legge di bilancio 2023) ha confermato, all’art. 1, commi 186-205, la procedura di definizione agevolata, nota anche come Rottamazione-quater, nell’ottica di favorire la deflazione del contenzioso tributario alla luce della situazione critica in cui versa, come illustrata nella relazione alla Legge di bilancio 2023.

La definizione agevolata consente ai contribuenti che decidono di avvalersene di regolarizzare i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio...