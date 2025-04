Deleghe e atti sulla rappresentanza: cade la norma che ne vieta il deposito

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36/2025 ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 3 dell'articolo 58 del Dlgs. n. 546/1992, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), del Dlgs n. 220/2023 e la correlata norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto Dlgs n. 220/2023, nella parte in cui fissa[va] l'applicabilità del divieto di produrre in appello la documentazione comprovante il conferimento del potere rappresentativo (sostanziale e processuale) già nelle liti tributarie instaurate in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Dlgs n. 220/2023.