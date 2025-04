Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP cresce nell’employment

Marco Lanzani

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher è lieto di annunciare l’ingresso di Marco Lanzani e del suo team composto dagli avvocati Filippo Bodo, Francesca Rocco, Giovanna Milardi e Cecilia Pozzetti.

Marco Lanzani - con precedenti esperienze in primari studi legali nazionali ed internazionali - entra in qualità di Partner responsabile del dipartimento di diritto del lavoro presso la sede di Milano. Con l’avv. Lanzani entrano l’avvocato Filippo Bodo, come Counsel, l’avv. Francesca Rocco, Senior Associate e gli associates Giovanna Milardi, e Cecilia Pozzetti.

Il team assisterà i clienti italiani e internazionali dello Studio nelle tematiche di diritto del lavoro legate all’organizzazione, nei trasferimenti di attività, nell’outsourcing e nella pianificazione e attuazione di processi di riorganizzazione e riduzione del personale, fornendo supporto nelle relazioni industriali e sindacali, oltre che nel contenzioso lavoristico. L’avv. Lanzani, in particolare, è noto per le competenze specialistiche nella gestione delle problematiche lavoristiche nei settori industriale, turistico e della logistica, essendo stato coinvolto nelle recenti grandi operazioni di ristrutturazione del settore.

“Diamo il benvenuto a Marco e al suo team”. – dice l’avv. Maurizio Delfino, – “La loro esperienza nei settori industriali in cui operano importanti clienti ci consente di mettere a loro disposizione professionisti che hanno una profonda conoscenza dei mercati di riferimento unita a competenze che per questi clienti sono strategiche.”

“L’ingresso in Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher “– commenta l’Avv Lanzani – “rappresenta una grande opportunità per il nostro team e ci consentirà di consolidare la nostra practice e al contempo ampliarne il respiro internazionale, cogliendo le opportunità che emergeranno dall’integrazione con l’attività dei colleghi italiani e stranieri dello Studio”.