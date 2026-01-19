Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher si rafforza nel banking.
Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha annunciato l’ingresso di Gianluca Pappacena (nella foto) in qualità di associate per la practice di Banking & Finance di Studio.
L’ingresso di Gianluca – segnala l’avv. Giulio Tognazzi, socio responsabile della practice di Banking & Finance dello Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP – rafforza ulteriormente il team di bancario e finanziario dello Studio, per sostenerne il processo di forte crescita...