Delibere assembleari e principio della domanda, il recente arresto della Corte di Cassazione di Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino*

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 aprile 2023 n. 10233 , ha enucleato una serie di rilevanti principi in materia di impugnazione di delibere societarie.



In primo luogo è stato ricordato che il principio per cui il giudice innanzi al quale è stata proposta domanda di nullità contrattuale ha il potere-dovere di rilevare, nel caso in cui emerga dagli atti di causa e previa provocazione del contraddittorio fra le parti sulla diversa causa di nullità, l'esistenza della nullità per titolo diverso...