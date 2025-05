Deloitte Legal con BTL Holdings nell’acquisizione di U&O S.r.l.

Giorno Mariani, Fabrizio Villa

BTL Holdings Limited, società di diritto cipriota appartenente al gruppo BTL, leader mondiale nella produzione di dispositivi medici ed estetici, ha acquisito U&O S.r.l., azienda produttrice e distributrice di esoscheletri volti alla riabilitazione e alla fisioterapia degli arti inferiori.

Deloitte Legal ha svolto la due diligence su U&O e ha assistito BTL Holdings nella contrattualistica per l’acquisto dell’intero capitale sociale di U&O, con un team multidisciplinare coordinato da Giorgio Mariani, Partner e Global Head M&A (in foto), insieme alla Senior Associate Michela Ceccotti con Jacopo Vittorio Visentin e Vincenzo Mattia Russo per i profili di M&A; dal Partner Emilio Cucchiara e dall’Associate Marzia Del Vaglio per gli aspetti connessi alla notifica Golden Power; e dall’Associate Ludovico Dezio per gli aspetti real estate.

Lo studio legale Liconti Galliano Villa, con un team composto dall’Equity Partner Fabrizio Villa (in foto) e dalla Junior Partner Roberta Tavella, e lo Studio D’Agostino Commercialisti Associati, nella persona dell’Equity Partner Christian Giorgi D’Agostino, hanno assistito nel processo di vendita i tre founder di U&O Andrea Santi, Gianluca Sesenna e Mirco Porcari e l’investitore Armonia S.r.l.

I profili notarili sono stati curati dal Notaio Angelo Busani, dello studio Notarile Busani&Partners.