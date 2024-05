Deloitte Legal e Celli Fanti nella partnership strategica di Orsero con Cerchia holding – Molari

Fabrizio Fanti, Paolo Terrile

Orsero S.p.A., leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, sigla una partnership strategica con Cerchia Holding, rappresentata da Matteo e Luca Molari, specialistI nella selezione varietale e vivaismo di berries, che si concretizza nella Joint Venture I Frutti di Gil S.r.l., di cui Orsero possiede il 51%.

Il sodalizio ha lo scopo di sviluppare un importante progetto di filiera dedicato ai frutti di bosco e permette di coniugare perfettamente i punti di forza di entrambe le realtà. Da un lato Molari può mettere a servizio del progetto comune la propria ventennale esperienza nel miglioramento varietale e nella propagazione vivaistica. Il Gruppo Orsero, invece, dispiega la propria forza commerciale e distributiva, unica sul panorama italiano grazie alla rete capillare delle sue strutture.

Per la realizzazione di questa partnership il Gruppo Orsero è stato assistito da Deloitte Legal col Partner Paolo Terrile e il Managing Associate Luca Rapetti Castiglione, mentre Cerchia Holding e la famiglia Molari sono stati assistiti nell’operazione, per i profili finanziari dal Dott. Gianluca Ruffilli (ADMA Partners), per i profili legali dall’Avv. Fabrizio Fanti (Studio Legale Celli Fanti) e per i profili fiscali dal Dott. Massimo Fiorentino.