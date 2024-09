Deloitte Legal e Jinko Power Italy nella acquisizione di una pipeline di progetti fotovoltaici e agrivoltaici in Italia di oltre 100 MW Jinko Power Italy S.r.l. – una società attiva nel mercato internazionale, rappresentata in Italia da Charles Bai, con particolare focus nello sviluppo di impianti ad energia rinnovabile – ha acquisito diverse SPVs e progetti al fine di sviluppare impianti fotovoltaici ed agrivoltaici per una potenza complessiva di oltre 100 MW.