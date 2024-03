Deloitte Legal ed Eversheds Sutherland nella joint venture tra Fox Petroli e Q8 Italia per la produzione di biocarburanti avanzati

Simone Barnaba, Giuseppe Celli, Alessandro Ronchini, Filippo Manaresi

Fox Petroli ha sottoscritto accordi vincolanti per la cessione a Q8 Italia, società appartenente al gruppo Kuwait Petroleum Corporation, del 50% del capitale sociale della società Eco Fox, azienda leader nella produzione e commercializzazione, sia in Italia che all’estero, di biocarburanti avanzati. Il perfezionamento dell’operazione è sospensivamente condizionato all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust della Commissione Europea e dell’autorizzazione della Presidenza del Consiglio di Ministri ai sensi della normativa Golden Power.

Un accordo quello raggiunto particolarmente significativo per il settore energetico e per il gruppo Q8 che potrà entrare direttamente nella filiera della produzione di biocarburanti liquidi sostenibili, che già oggi apportano un contributo concreto alla transizione energetica.

Fox Petroli è stata assistita da Deloitte Legal con un team guidato da Filippo Manaresi (foto), head of energy, e composto dagli avvocati Alessandro Ronchini (foto), Roberta Pietrovito e Tullia Domizia Di Segni del team Corporate M&A guidato da Giorgio Mariani, che si sono occupati degli aspetti corporate ed M&A , Emanuele Bottazzi per gli aspetti regulatory del team Public and Admin Law guidato da Francesco P.Bello, Emilio Cucchiara e Marzia Del Vaglio per antitrust e golden power, Diego Gerbino per i profili IP del team IP IT Data Protection guidato da Ida Palombella, Stefano Miniati per gli aspetti labour. Fox Petroli è stata inoltre assistita da Deloitte Financial Advisory con un team guidato da Francesco Checcacci, coadiuvato da Mattia Sartor e Filippo Serdino, per i profili valuation e business plan e con un team guidato da Guido Manzella per i profili di due diligence financial nonché da Deloitte STS con un team guidato da Gianmaria Leoni per i profili fiscali.

Q8 è stata assistita da Eversheds Sutherland con un team guidato dai partner Simone Barnaba (in foto) e Giuseppe Celli (in foto) e composto dal principal associate Leonardo Schirano e dalla associate Marta Siracusa per i profili societari e contrattuali, dal partner Gianluca Nemec e dal principal associate Daniele Raimondi per i profili fiscali e dalla of counsel Anna Maria Stein per i profili IP. Gli aspetti antitrust e golden power sono stati seguiti dal partner Alessandro Greco con gli associate Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti.

Eversheds Sutherland ha lavorato in stretto coordinamento con il team legale di Q8 guidato dal Direttore HR, Legal & Corporate Affairs Fortunato Costantino e composto, tra gli altri, dal Litigation, Corporate Affairs Manager Alessandra Merlino, per i profili societari e contrattuali, e dall’Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance Cosimo Pacciolla, per i profili antitrust, golden power e ambientali, nonché con il suo team fiscale composto, tra gli altri, da Gianluca Biancolillo ed il team progetti composto, tra gli altri, da Fausto Di Campli, entrambi guidati dal Direttore Finance and Procurement Francesca Fracassi.