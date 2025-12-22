Deloitte Legal nell’acquisizione del ramo d’azienda oftalmico di Pharmathen da parte di NTC

Robbiano

Deloitte Legal ha assistito NTC, società partecipata dal fondo di private equity Wise Equity SGR S.p.A. e da Unigestion GP S.à.r.l. e Racer S.r.l., società farmaceutica attiva in campo internazionale specializzata nella ricerca, sviluppo, registrazione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari in campo oftalmico, nell’acquisizione del ramo d’azienda oftalmologico di Pharmathen. Il ramo d’azienda comprende un portafoglio di trattamenti per il glaucoma prodotti in vari stabilimenti europei e statunitensi e commercializzati attraverso un modello B2B in Europa e in alcuni mercati internazionali selezionati. Con questa acquisizione NTC consolida ulteriormente la sua posizione di leader europeo nel settore oftalmologico in termini di numero di unità vendute, ampliando la sua offerta terapeutica tramite l’ingresso nel mercato del glaucoma.

NTC è stata assistita da Deloitte Legal con un team multi-giurisdizionale guidato dalla partner Carlotta Robbiano (in foto), con i manager Francesco Savi e Alessandra Maria Frassanito, e dai junior associate Alberto Morabito e Alessia Strongone, per tutti gli aspetti M&A, corporate, contrattuali e di due diligence. Il partner Gabriele Pavanello e il manager Marco Gasparrini hanno curato gli aspetti relativi al finanziamento. Gli aspetti di diritto greco e la due diligence sono stati curati da KBVL Law Firm, studio membro del Deloitte Legal Network, con un team guidato dal partner Ilias Koimtzoglou e con la managing associate Paraskevi Bantimaroudi. La due diligence di diritto svizzero è stata curata dallo studio Bernasconi, Martinelli, Alippi & Partners (ora Aequitas Studio legale e notarile), con gli avvocati John Dell’Oro e Cynthia Bruschi. Deloitte Business Solutions S.A. ha curato gli aspetti fiscali di diritto greco dell’operazione con un team guidato dal director George Kamkoutis, con i senior consultant Nikolaos Arnaoutoglou e Maria Papakosma.

Pharmathen SA è stata assistita da Karatzas & Partners, con un team guidato dal partner Anna Manda, con gli associate Olga Vinieri e Katerina Stathakarou.