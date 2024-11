Deloitte Legal nomina Maria Luisa Maggiolino e Alessandro Del Bono, nuovi Of Counsel

Maria Luisa Maggiolino, Alessandro Del Bono

Deloitte Legal annuncia le nomine di Alessandro Del Bono e Maria Luisa Maggiolino quali Of Counsel

Maria Luisa è entrata a far parte dello studio Deloitte Legal a ottobre 2019 dopo aver ricoperto il ruolo di Responsabile del team Compliance presso Polis Avvocati S.t.A. coop. Presta assistenza alle imprese in materia di privacy ed adeguamento alle norme del GDPR, ricoprendo anche il ruolo di DPO. Negli anni ha maturato una specifica ed approfondita conoscenza del settore sanitario con un particolare focus sia sugli aspetti regolatori, che sui profili data protection, che nel campo dei medical devices e della ricerca scientifica. Ha maturato da oltre 20 anni anche una specifica competenza nel settore Private e dal 2019 è iscritta all’Albo Speciale dei Cassazionisti.

Alessandro è entrato a far parte dello studio Deloitte Legal nel 2017 e nel 2019 è stato nominato Responsabile del team Legal Management Consulting.

Alessandro fornisce assistenza e consulenza multidisciplinare a diverse aziende, nazionali e multinazionali, su modelli operativi, work-sourcing, legaltech e gestione dei costi dell’ufficio legale.

“È con grande soddisfazione che annunciamo la nomina a Of Counsel dei nostri due professionisti – dichiara Francesco P.Bello Deputy Managing Partner Deloitte Legal. La loro crescita all’interno dello studio testimonia l’impegno costante nel valorizzare le competenze dei nostri professionisti, che spaziano da settori tradizionali come la compliance e la privacy fino a quelli più innovativi, come il legal management consulting e il legal tech. Maria Luisa e Alessandro incarnano la nostra visione di crescita e innovazione continua.”