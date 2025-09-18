Deloitte Legal nomina nuovi Of Counsel: Federica Caretta, Valentina Mattei, Federico Michelini, Federica Ronfini, Laura Anna Tredwell

Federica Caretta, Valentina Mattei, Federico Michelini, Federica Ronfini e Laura Tredwell

Deloitte Legal annuncia le nomine di Federica Caretta, Valentina Mattei, Federico Michelini, Federica Ronfini, Laura Anna Tredwell quali Of Counsel.

Federica Caretta è entrata a far parte di Deloitte Legal nel luglio 2018 come Senior Associate nella practice di diritto della proprietà intellettuale, information technology & data protection. In precedenza, ha collaborato con un primario studio legale italiano e con la sede italiana di un primario studio legale inglese sempre nel dipartimento di IP, IT & data protection.

Valentina Mattei è entrata a far parte dello Studio Deloitte Legal nel 2013 come avvocatessa. È specializzata in contrattualistica commerciale, con expertise particolare nel settore degli appalti in ambito di information technology, nonché nel contenzioso civile e commerciale. Assiste clienti nazionali ed internazionali nella negoziazione di rilevanti e complessi contratti commerciali e cura la difesa sia giudiziale che stragiudiziale di numerose società sia italiane e che estere. Valentina ha iniziato la sua attività professionale in uno studio boutique nel dipartimento di contenzioso ove si è formata prima del suo ingresso in Deloitte Legal.

Federico Michelini è entrato in Deloitte Legal nel 2022 come Managing Associate nella practice di Corporate e M&A. Federico è un avvocato abilitato in Italia specializzato in ambito transactional, con particolare riferimento a operazioni di M&A (private equity, venture capital e industrial) e con significativa esperienza anche su operazioni di equity capital markets (in particolare IPO e OPA). Inoltre, assiste i clienti con riferimento a questioni di diritto societario, commericale e corporate governance, nonché nella redazione e negoziazione di contratti commerciali complessi. Prima di unirsi a Deloitte Legal, Federico ha lavorato per oltre 10 anni presso le sedi di Milano di due prestigiosi Studi Legali d’affari italiani e, per circa un anno, ha ricoperto una posizione in-house come General Counsel di una scale-up digitale nel settore automotive.

Federica Ronfini è entrata a far parte dello Studio Deloitte Legal nel 2004. È specializzata in diritto societario/M&A, con particolare focus su operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti, cessioni di partecipazioni e aziende. Federica ha maturato una significativa esperienza in complesse operazioni di riorganizzazione societaria e consolidamento post-acquisizione di gruppi italiani e internazionali, coordinandone sia gli aspetti societari domestici che cross-border.

Laura Tredwell è entrata a far parte dello Studio Deloitte Legal nel 2019. Laura è un avvocato italiano e da 20 anni assiste clienti in questioni di diritto societario e commerciale, con particolare attenzione alle fusioni e acquisizioni e ad altre operazioni straordinarie. Ha maturato una significativa esperienza in ristrutturazioni societarie, operazioni di private equity, M&A industriale e consulenza societaria generale in un’ampia varietà di settori.

“Con grande entusiasmo annunciamo le nomine a Of Counsel di cinque dei nostri professionisti – dichiara Francesco P. Bello AD e Managing Partner. Queste promozioni riflettono il nostro impegno nel valorizzare le competenze dei nostri esperti, attivi in settori strategici come la contrattualistica, il contenzioso, il corporate M&A e l’IP & IT. I nuovi Of Counsel rappresentano la nostra visione di crescita e innovazione, rafforzando la nostra leadership in un mercato in evoluzione. Questo passo significativo sottolinea la nostra capacità di adattarci e di guidare il cambiamento, sostenendo la continua crescita del nostro Studio.“