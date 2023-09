Deloitte Legal con Pierrel S.p.A. nell'acquisizione di prodotti anestetici dentali da 3M Company e nella correlata operazione di aumento di capitale

Deloitte Legal S.t.A.r.l. Società Benefit ha assistito Pierrel S.p.A., società farmaceutica le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, nell'ambito dell'acquisito da parte di Pierrel di taluni contratti, autorizzazioni e diritti di proprietà intellettuale relativi a prodotti dentali per l'anestesia locale a base di articaina, lidocaina e mepivacaina commercializzati con i marchi Ubistesin™, Xylestesin™ e Mepivastesin™, nonché ulteriori specifici prodotti per siringhe e aghi, dalla multinazionale statunitense 3M Company.

L'asset deal è stato concluso sulla base di un equity value di 70 milioni di dollari e le risorse economiche necessarie per finanziare l'operazione di acquisizione sono state reperite da Pierrel S.p.A. attraverso l'esecuzione, anche in questo caso con l'assistenza di Deloitte Legal, di un aumento di capitale sull'Euronext Milan per 70 milioni di Euro.

Deloitte Legal ha assistito Pierrel S.p.A. con un team interdisciplinare coordinato dal partner Stefano Cirino Pomicino e composto da Federica Cosimelli, Marco Gambalonga, Silvia Maria Redaelli, Marco Taviano e Maria Giulia Gallinelli per gli aspetti M&A, da un team coordinato dalla partner Ida Palombella per gli aspetti di diritto di proprietà intellettuale e da Letizia Ummarino, Federica Angiolani e Rachel Benvenuto per i profili corporate e di equity capital market, oltre ai corrispondenti esteri del network Deloitte Legal.