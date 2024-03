Deloitte nell’acquisizione di F.C. Como Women da parte di Mercury/13

Andrea Bozza, Carlotta Robbiano

Con un’operazione storica per lo sport e il calcio femminile italiano, Mercury/13 – gruppo multi-club ownership focalizzato sull’acquisizione di partecipazioni di controllo in squadre di calcio femminile professionistico in Europa e America Latina – guidato da Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé ha completato l’acquisizione di una quota di controllo del F.C. Como Women, club di calcio femminile professionistico che milita nella Serie A Femminile eBay.

Mercury/13 è stata assistita nell’acquisizione da un team Deloitte Legal multidisciplinare coordinato dagli Avv.ti Andrea Bozza, Head of Football, e Pierfilippo Capello, Head of Sport, per gli aspetti di diritto sportivo e nei rapporti con le istituzioni sportive italiane e dall’Avv. Carlotta Robbiano, Head of Investment Management, per gli aspetti corporate M&A, con un team composto dagli Avv.ti Alessandro Vecchio, Alessandra Maria Frassanito e Aurora Falsarella; nonché da Deloitte STS per gli aspetti fiscali con un team multigiurisdizione coordinato dal partner M&A Tax Giorgio Orlandini e dal director Francesco Maria Paggini della sede di Milano. Mercury/13 è stata, inoltre, assistita da Deloitte Financial Advisory per gli aspetti della due diligence finanziaria con un team coordinato dal partner Luca Zesi e dal Senior Manager Daniel Davidhi.

Ha agito in qualità di notaio, lo studio MCM Notai, nella persona del notaio Simone Chiantini.

I venditori Stefano Verga, Simone Verga e Manuela Colombo sono stati assistiti dall’Avv. Alessandro Carella dello studio legale Avvangels Studio Legale.

Stefano Verga, che ha guidato il F.C. Como Women fin dalla nascita della squadra, rimarrà come presidente e socio del club, insieme ai soci preesistenti Simone Verga, Manuela Colombo e Christian Larghi. I co-fondatori e co-CEO di Mercury/13, Victoire Cogevina Reynal e Mario Malavé, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione del club, accanto al signor Stefano Verga.

L’innovativa operazione rappresenta il primo club nel portafoglio di Mercury/13 e un passo importante nella visione del gruppo: diventare il punto di riferimento delle proprietà nel mondo del calcio femminile, identificando e investendo nei super club del prossimo decennio e alimentando il loro potere commerciale per attrarre un mercato enorme, ma ancora poco servito: quello delle donne nel football.