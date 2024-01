Deloitte nell’acquisizione del gruppo canadese Nest Wealth da parte di Objectway

Giorgio Mariani, Gabriele Airoli

Objectway, tra i primi 100 FinTech provider globali di software as-a-service e servizi per banche, wealth e asset manager ha completato l’acquisizione del gruppo canadese Nest Wealth.

Deloitte ha assisitito Objectway con un team cross-border e multi-dipartimentale, coordinato dai partner Gabriele Arioli (Capital Market - Deloitte & Touche, nella foto a destra) e Giorgio Mariani (Deloitte Legal - nella foto a sinistra), responsabile della service line corporate and M&A e area leader della sede di Milano. I profili legali dell’operazione sono stati seguiti da Giorgio Mariani, coadiuvato dalle associate Giulia Satalino e Annalisa Zorzut con il supporto di Deloitte Legal Canada. I profili fiscali e finanziari dell’operazione sono stati curati dal partner Andrea Bravo, dal director Daniele Andreassi e dal senior manager Marco Manfredi.

I venditori del gruppo canadese, gli azionisti di Nest Wealth Holdings Inc, sono stati assistiti dallo studio legale canadese WILDEBOER DELLELCE LLP.

L’operazione, perfezionatasi il 9.gennaio 2024, è consistita nell’acquisto dell’intero capitale sociale di Nest Wealth Holdings Inc. da parte di Objectway. In particolare, il deal ha riguardato l’acquisizione sia della holding che delle due società controllate da Nest Wealth Holdings Inc.: Nest Wealth Solutions, specializzata in soluzioni software-as-a-service B2B per l'onboarding dei clienti e la pianificazione finanziaria destinate a banche universali, società di gestione patrimoniale e consulenti finanziari indipendenti e Nest Wealth Asset Management, gestore patrimoniale regolamentato che offre ai consulenti finanziari una soluzione B2B2C di Digital Fund Management (DFM) in outsourcing, oltre a una piattaforma d'investimento B2C rivolta direttamente alla clientela mass affluent.

Questa acquisizione consentirà a Objectway di stabilire e ampliare la presenza oltre oceano offrendo una gamma ancora più completa di prodotti e servizi innovativi ai clienti esistenti e potenziali, sia in Europa che in Nord America. Grazie alle significative sinergie commerciali e alle soluzioni complementari offerte dalle aziende del Gruppo, l’operazione rappresenta una tappa cruciale nella strategia di crescita ed espansione globale di Objectway.