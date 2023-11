Dentons con BKNO per l’acquisizione dei ristoranti Burger King di G&P Company

Enrico Troianiello, Giacopo Pino









Lo studio legale Dentons ha assistito BKNO, società del Gruppo Blooming - ad oggi uno degli operatori leader in franchising della rete Burger King in Italia -, nell’acquisizione di G&P Company, affiliato storico in Italia del marchio americano di burger con 3 punti vendita nella provincia di Verona.



Con questa acquisizione, BKNO consolida la sua presenza nel Veneto e arriva a un totale di 21 locali gestiti in Italia. I risultati finora raggiunti, ha dichiarato la società nata nel 2017, rappresentano il punto di partenza per una nuova stagione di investimenti e ulteriore crescita, soprattutto mediante nuove aperture nell’area Nord-Est del Paese.



Dentons ha curato la due diligence legale e tutta la contrattualistica per l’acquisizione ed ha agito con un team composto da Giacomo Pino, Manuel Sturba e Bianca Balestri coordinati dal partner Enrico Troianiello.



G&P Company e i Venditori nell’operazione sono stati assistiti da Davide Chieffo dello studio C&M Chieffo Marconcini.



Il notaio Francesco Pene Vidari di Torino ha curato il perfezionamento dell’operazione.