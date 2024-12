Dentons con CCE Holding per il più grande PPA stipulato da BKW in Italia

Carsten Steinhauer

Lo studio legale Dentons ha assistito CCE Holding, gruppo austro-tedesco con sede a Vienna che sviluppa, costruisce e gestisce grandi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia a batteria in Europa e in Sudamerica, in relazione alla sottoscrizione di un contratto di vendita di energia elettrica (PPA) a lungo termine con BKW.

L’accordo, della durata di 10 anni, rappresenta attualmente il più grande PPA stretto da BKW in Italia e sottolinea l’impegno della società a guidare la transizione energetica nel Paese.

In virtù dell’accordo, BKW acquisterà energia elettrica dall’impianto fotovoltaico di CCE di Montalto di Castro, nel Lazio. L’entrata in esercizio dell’impianto, con una produzione di circa 65 GWh di elettricità all’anno, è prevista per il 2025.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Carsten Steinhauer, Co-Head of Dentons Europe Energy Sector Group, e composto dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti di natura fiscale, nonché dal counsel Lorenzo Toppini per gli aspetti in materia di derivati.