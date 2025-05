Dentons con DBA Group nella cessione del 70% del capitale sociale di Actual IT a Telelink Business Services

Alessandro Dubini, Marco Martinelli

Lo studio legale Dentons ha assistito DBA Group, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e specializzata nell’erogazione di servizi di consulenza, architettura, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, nella sottoscrizione del contratto per la cessione del 70% del capitale sociale detenuto, direttamente e indirettamente, in Actual IT alla società Telelink Business Services Group, con sede a Sofia in Bulgaria.

La cessione della partecipazione consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi anni nel settore delle tecnologie ICT in Slovenia e nei Balcani, preservando comunque il presidio della telematica applicata alla logistica e mantenendo in house il know how e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento. Grazie a questa operazione, il gruppo potrà rifocalizzarsi sul mercato domestico ed europeo dei servizi di ingegneria, project management e ICT, per cogliere le opportunità correlate alle infrastrutture e alla transizione digitale, energetica ed ecologica. La liquidità derivante dal deal permetterà, inoltre, al gruppo di crescere sia per linee interne sia tramite eventuali operazioni di M&A.

Gli accordi prevedono alcune pattuizioni relative alla governance e alla circolazione della partecipazione residua pari al 30%, che sarà detenuta dal gruppo. In particolare, la concessione reciproca di opzioni Put and Call esercitabili decorsi tre anni dalla data del closing.

Il perfezionamento della compravendita, previsto entro la fine dell’esercizio in corso, è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust.

Dentons ha agito con un team guidato da Alessandro Dubini, partner e co-head del dipartimento di Corporate M&A in Italia, e composto dal senior associate Marco Martinelli. L’attività dello Studio si colloca nel contesto di un’assistenza continuativa e strategica fornita a DBA Group in operazioni quali, di recente, l’acquisizione del 60% delle quote dell’azienda di ingegneria Proyectos IFG, con sede a Las Rozas de Madrid in Spagna, attraverso la società operativa DBA PRO, interamente controllata dal gruppo.

Per gli aspetti di diritto sloveno, Dentons è stato affiancato da uno studio legale locale.