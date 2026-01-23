Dentons e BonelliErede nel project financing per un impianto fotovoltaico da 20,75 MWp in Friuli-Venezia Giulia

Luigi Costa, Daniela De Palma

Gli studi legali Dentons e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Piraeus S.A. e METLEN Energy & Metals S.A., società globale operante nei settori dell’energia e della metallurgia, nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento i cui proventi saranno destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia per una capacità complessiva di 20,75 MWp.

Il finanziamento, strutturato su base project finance no recourse, è stato sottoscritto direttamente dalla società veicolo titolare dei diritti e delle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto.

Dentons ha assistito Piraeus S.A. sia nella valutazione dei temi emersi nell’esercizio di due diligence legale per quanto concerne i profili amministrativi, immobiliari, di contrattualistica di progetto e societari, che nella negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria, con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dal partner Mileto Giuliani, dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall’associate Mario Salvi, dalla junior associate Alice Bixio e dai trainee Sofia Rizzi e Gianpaolo Nicosia.

BonelliErede ha assistito METLEN Energy & Metals S.A., con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e composto, per quanto riguarda la redazione e negoziazione della documentazione finanziaria, dalla managing associate Daniela De Palma (che ha agito come project manager) e dalle associate Giorgia Racini e Camilla Orsi, e per tutti gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, dalla partner Giovanna Zagaria, dalla senior associate Giulia Pandimiglio e dall’associate Silvia Jachia. Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli.

Nell’operazione è stato coinvolto il team legale interno di METLEN Energy & Metals, con la senior legal counsel Caterina Antenucci, Arianna Rucco e Davide Zuccarino.

Lo Studio Associato Notai Trezza-Forino ha seguito tutti gli aspetti notarili dell’operazione.