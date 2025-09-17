Dentons nomina Orietta Ferrari Chief Operating Officer (COO) per l’Italia

Orietta Ferrari

Lo studio legale Dentons annuncia la nomina di Orietta Ferrari al ruolo di Chief Operating Officer (COO) per la sede italiana. La scelta si inserisce nel quadro della recente strategia di rafforzamento e rinnovamento della governance e della struttura manageriale inaugurata con la creazione del Consiglio Direttivo, la scorsa primavera.

Orietta Ferrari porterà in Dentons un’esperienza pluriennale e un solido background nel settore dei servizi professionali, maturato in importanti studi legali nazionali e internazionali. Il suo percorso professionale include ruoli di crescente responsabilità legati alla riorganizzazione di team e processi e alla guida di gruppi di lavoro su progetti complessi; competenze che saranno fondamentali per sostenere la crescita e l’innovazione di Dentons in Italia.

Nel suo nuovo ruolo, Orietta Ferrari sarà responsabile della gestione e del coordinamento di tutte le attività non strettamente legate all’esercizio della professione legale nelle sedi di Milano e Roma, con deleghe specifiche su aree chiave quali Facility, HR, IT, Innovation e Risk. Riportando direttamente al Country Managing Partner, la sua nomina è strategica per ottimizzare l’efficienza operativa dello Studio.

Questa nomina sottolinea l’impegno di Dentons nel rafforzare il proprio posizionamento quale studio leader di mercato e la capacità di rispondere con agilità alle esigenze di un mercato legale in continua evoluzione, garantendo al contempo un’eccellenza operativa di alta qualità. Con l’arrivo di Orietta Ferrari, inoltre, si consolida ulteriormente la prima linea manageriale, tutta al femminile, di Dentons in Italia, che già annovera Karin Alberti come Chief Financial Officer e Flavia Domitilla Cassarà come Head of Clients & Markets. La pregressa collaborazione tra molte delle figure apicali dello Studio permetterà di sfruttare sinergie collaudate e accelerare il raggiungimento degli obiettivi strategici di Dentons in Italia.

Federico Sutti, Chairman dello Europe Board e Italy Managing Partner, ha commentato: “Con questa nuova entrata, puntiamo decisamente a una gestione efficace ed efficiente della struttura italiana. L’esperienza e la determinazione di Orietta Ferrari saranno cruciali per supportare la nostra operatività e il consolidamento del nostro posizionamento nel mercato italiano”.