Dentons nel prestito obbligazionario da 25 milioni di euro di First Capital

Annalisa Feliciani

Lo studio legale Dentons ha assistito First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, nell’emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non garantito, non subordinato e unrated, per un importo massimo di 25 milioni di euro. Equita SIM ha agito in qualità di arranger e lead manager nel contesto dell’emissione.

I titoli, di importo nominale unitario pari ad Euro 100.000, sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale “Vorvel”, gestito da Vorvel SIM a partire dalla data di emissione.

Il prestito obbligazionario ha una durata di 3,5 anni e una cedola fissa lorda del 5,75% su base annua.

I proventi saranno destinati alla rimodulazione dell’indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%”, e al finanziamento delle attività future della società.

Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli.