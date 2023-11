Dentons rafforza il Public Policy & Regulation con il nuovo partner Jacopo Brambilla Sica e il suo team

Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso dell’avvocato Jacopo Brambilla Sica in qualità di partner del dipartimento di Public Policy & Regulation, nella sede di Milano.



Jacopo Brambilla Sica, che proviene dallo studio Belvedere Inzaghi & Partners, ha maturato una lunga esperienza in diritto amministrativo con particolare riferimento all’urbanistica, all’edilizia, al diritto ambientale e alla programmazione complessa e negoziata.



L’avvocato Brambilla Sica assiste regolarmente investitori istituzionali, developer, fondi, società di asset management e società attive nel settore immobiliare in relazione a procedimenti di pianificazione urbanistica e autorizzativi, nonché in relazione alle attività di verifica ed inquadramento urbanistico ed ambientale.



Jacopo Brambilla Sica entra in Dentons con un team composto dagli avvocati Valentina Romeo, Giuseppe Gagliardo e Luciano Niedda.



“Con l’arrivo di un professionista di lunga esperienza come Jacopo, e di un team competente e coeso, integriamo i nostri servizi nell’area Public Policy & Regulation. L’obiettivo è di consolidare il posizionamento dello Studio nell’industry real estate, a completamento e ulteriore rafforzamento dell’offerta che già ci vede presenti, tra le altre, sulla contrattualistica pubblica e sui progetti PPP”, ha dichiarato Federico Sutti, Chairman del Board europeo e Managing Partner di Dentons in Italia.



“Sono molto felice di questa opportunità professionale e di unirmi con il mio team a una realtà giovane che ha saputo affermarsi rapidamente sul mercato italiano, raggiungendo livelli di eccellenza”, ha commentato Jacopo Brambilla Sica.



Grazie all’arrivo di Jacopo Brambilla Sica e del suo team, sale a 8 – di cui due partner – il numero dei componenti del dipartimento italiano di Public Policy & Regulation di Dentons.