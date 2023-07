Deposito degli atti penali, doppia via per tutto il 2023 di Guido Camera e Valentina Maglione

Il ministero differirà l’uso esclusivo del portale per gli atti della difesa. La riforma e il decreto legge 75/2023 (appena approvato) prevedono altri canali









Doppio binario per il deposito degli atti del processo penale, dopo la decisione del ministero della Giustizia di rinviare l’obbligo «esclusivo» del deposito telematico, contenuto nel decreto 4 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio. Ad annunciare il differimento – chiesto nei giorni scorsi dai penalisti – è stato il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

Il decreto ministeriale, la cui entrata in vigore sarebbe in calendario per giovedì 20 luglio, dispone che debba...