Deposito telematico: l’impedimento non giustifica in modo automatico modalità alternative
La Cassazione con sentenza n. 1138 del 2026 chiarisce che la normativa vigente prevede specifici rimedi per garantire il diritto di difesa in caso di impedimenti oggettivi, subordinando tali rimedi alla dimostrazione rigorosa dell’impedimento
L’impossibilità di procedere al deposito telematico per cause non imputabili al ricorrente non legittima automaticamente il deposito con modalità alternative al pari di un malfunzionamento certificato. Tuttavia, tale impossibilità può costituire una causa di forza maggiore, che permette di richiedere la rimessione in termini, a condizione che l’impedimento sia dimostrato in modo rigoroso. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza 1138 del 2026, chiarisce che la sussistenza di un ...