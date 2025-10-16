Design, tecnologia e sostenibilità per l’Hospitality del futuro: Nova Smart Switch di VDA Telkonet selezionata DALL’ADI Design Index

Ferose Ahamed, Barbara Alvino

VDA Telkonet, multinazionale pocket con headquarter a Pordenone e attiva a livello globale nella fornitura di soluzioni tecnologiche per la Gestione delle Funzionalità di Camera (GRMS) e il Risparmio Energetico (EMS) nel settore dell’ospitalità, è tra i brand dell’ADI Design Index 2025, la selezione annuale dell’Osservatorio permanente del Design che raccoglie i migliori prodotti e progetti del design italiano contemporaneo. Nova Smart Switch, la nuova linea di prodotti che unisce termostato e interruttore intelligente, è stata riconosciuta per la capacità di integrare tecnologia, design e sostenibilità. All’evento di presentazione, che si è tenuto il 15 ottobre presso l’ADI Design Museum di Milano, Barbara Alvino, Group Marketing Communication Manager e Ferose Ahamed, Global Solution Proposition Manager, entrambi in rappresentanza di VDA Telkonet.

Dall’Italia un’innovazione pensata per gli hotel di tutto il mondo: Nova Smart Switch, disegnata dallo studio internazionale di architettura Gensler, è compatibile con i principali standard di scatole di incasso utilizzati nei diversi mercati alberghieri internazionali, si installa con facilità e si connette via filo o radio. Il dispositivo consente il controllo intuitivo di accessi, illuminazione e temperatura, semplificando l’interazione tra ospite e struttura. Le finiture multimateriali e intercambiabili – in policarbonato, metallo, vetro o legno – ne aumentano la versatilità facilitando l’aggiornamento estetico nel tempo, riducendo sprechi e rifiuti elettronici e prolungando il ciclo di vita del prodotto.

Ingegnerizzato e prodotto interamente in Italia, Nova Smart Switch integra l’offerta di VDA Telkonet, coprendo sia le soluzioni di domotica alberghiera (GRMS) sia i sistemi per l’ottimizzazione energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂ (EMS), inserendosi con coerenza negli spazi e contribuendo alla loro funzionalità.

“Essere selezionati dall’ADI Design Index rappresenta una conferma importante del nostro percorso verso un’innovazione davvero people-centric e della nostra visione di design esperienziale”, commenta Piercarlo Gramaglia, CEO di VDA Telkonet. “Siamo convinti che il futuro dell’ospitalità sarà sempre più guidato non solo dai dati, ma soprattutto dall’ascolto delle persone – degli ospiti, degli albergatori e di tutto l’ecosistema di partner e stakeholder che contribuiscono all’evoluzione del settore. Il nostro obiettivo è essere un hub di competenze e ricerca Made in Italy, capace di anticipare i trend dell’hospitality e accompagnare i nostri clienti verso un’accoglienza sempre più personalizzata e sostenibile”.

Questo riconoscimento arriva in un anno di successi per l’azienda: lo scorso giugno, VDA Telkonet è stata premiata da Confindustria con il Premio Imprese per Innovazione, distinguendosi tra le 12 PMI italiane più innovative per originalità nei prodotti, processi e modelli di business. Un risultato che rafforza il posizionamento di una realtà con radici locali e visione globale, in grado di offrire soluzioni su misura per l’hospitality attraverso un know-how 100% Made in Italy e un team di oltre 40 ingegneri dedicati alla ricerca e sviluppo.

Con più di 90 anni di esperienza combinata e 1 milione di camere smart installate in 60 Paesi – di cui 190.000 in Italia – VDA Telkonet si conferma oggi un osservatorio privilegiato sui trend dell’hospitality internazionale, capace di combinare tecnologia, design e cultura progettuale in soluzioni che migliorano la relazione tra persone e spazi.